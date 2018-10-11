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10. 11. 2018

СМИ узнали детали готовившегося покушения на Макрона

Задержанные за подготовку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

При обыске в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, который, по словам подозреваемых, они собирались использовать в качестве оружия.
 
Напомним, 6 ноября во Франции задержали шесть человек по подозрению в намерении напасть на Макрона. Как рассказал источник телеканала, двоих вскоре отпустили, а четверо признали вину.
 
Как известно, на 10-11 ноября мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны посетят ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главу украинского государства Петра Порошенко.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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