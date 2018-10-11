Макрон и Трамп обсудили обороноспособность Европы

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 10 ноября, французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе, сообщает РИА Новости.
"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - заявил Макрон.
Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.
"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", - отметил Макрон.
Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.
Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.
Трамп предложение Макрона назвал "очень оскорбительным".
Отметим, Трамп неоднократно заявлял, что США оплачивают почти все расходы по обороне для членов НАТО и европейские страны должны тратить больше средств на содержание Североатлантического альянса.
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Источник: korrespondent.net
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