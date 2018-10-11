Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств

Активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников", сообщается на странице Femen в Facebook.

Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.

В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".

24-летняя участница акции Тара Лакруа сообщила, что Femen выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране. "Они пришли, чтобы отпраздновать мир в то время, как выступают за войну", – цитирует активистку французское издание Le Figaro. Она не уточнила, о ком именно идет речь. В Facebook Femen под сообщением об акции стоят хэштеги с фамилиями Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Всех трех активисток задержали сотрудники полиции, уточняет Le Figaro. Напомним, что 10-11 ноября в Париже пройдут торжества при участии лидеров более 60 стран. Президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в субботу, на которой заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.

Источник: korrespondent.net