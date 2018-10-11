У Порошенко прокомментировали вывод денег Януковича через его банк

После зачисления средств на счета таких лиц АО МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Тогда ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах в банке.

Однако после решения суда об отмене ареста средств, АО МИБ не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные.

В пресс-службе банка отметили, что сейчас на счетах в банке арестованы более 200 миллионов гривен, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

Напомним, в журналистском расследовании программы Схемы сообщили, что сотни миллионов гривен по депозитам во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.

В течение двух лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента беглого Александра Януковича, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными.

Чтобы забрать средства из банка ВБР, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - чтобы перечислить туда свои средства. И, оказалось, что почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов был снят арест, ушли снимать деньги в МИБ - сравнительно небольшой банк, который даже не входит в 20 крупнейших.

Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет 1% (такая ставка официально указана на сайте МИБ), то только на комиссии финучреждение смогло заработать до 20 миллионов гривен.