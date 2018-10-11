Польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.

Полиция и СБУ отказались комментировать Zaxid.net этот случай.

Кладбище орлят на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли уже в 2005 году.

Напомним, что в Польше на кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) вандалы уничтожили два памятника над могилой украинского священника и его семьи.