Турция передала странам Запада аудиозаписи по делу Хашогги

Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, пишет Reuters.
Турецкое правительство ранее заявляло, что у него есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что обозреватель Washington Post был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
"Мы дали пленки. Мы их передали Саудовской Аравии, США, немцам, французам и англичанам. Они слушали все разговоры на них. Они знают", - сказал Эрдоган.
"Они точно знают, что убийца или убийцы среди этих 15 человек. Правительство Саудовской Аравии может раскрыть это, заставив этих 15 человек говорить", - сказал Эрдоган.
Напомним, журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.
2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.
Источник: korrespondent.net
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