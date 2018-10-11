Турция передала странам Запада аудиозаписи по делу Хашогги

Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, пишет Reuters.

Турецкое правительство ранее заявляло, что у него есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что обозреватель Washington Post был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы дали пленки. Мы их передали Саудовской Аравии, США, немцам, французам и англичанам. Они слушали все разговоры на них. Они знают", - сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Турцию за несколько дней до убийства Хашогги.

"Они точно знают, что убийца или убийцы среди этих 15 человек. Правительство Саудовской Аравии может раскрыть это, заставив этих 15 человек говорить", - сказал Эрдоган.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.