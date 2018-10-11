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10. 11. 2018

ЕС осуждает "выборы" в "ЛДНР" - Могерини

 
Европейский союз осуждает запланированные сепаратистами на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.
 
"ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными и не будет признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям и нарушают суверенитет и законы Украины", - подчеркнула Могерини в своем заявлении.
 
По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают эти "выборы" недействительными.
 
 
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положение минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная с всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают ", - говорится в заявлении.
 
Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.
 
Напомним, что по данным СБУ, результаты так называемых "выборов" уже давно известны. 
"По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил Грицак .
 
 

Источник: korrespondent.net

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