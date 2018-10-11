Во Львове сделали надписи "филиал ФСБ" у храмов Московского патриархата

"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на улице Антоновича, на проспекте Красной Калины и улице Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - говорится в сообщении.

Представитель Львовской епархии УПЦ МП Маркиян Каюмов в комментарии Zaxid.net назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.

"Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, - мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы", - сказал он.

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.