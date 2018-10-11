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10. 11. 2018

Полиция нашла нарколабаратории в Киеве и области

В Киеве и Киевской области полиция выявила теплицы, где правонарушители выращивали марихуану методом "гидропоники", а затем перерабатывали и фасовали, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сумма изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 2 миллионов гривен.

Полицейские установили, что в помещениях арендованных гаражей в Киеве и Киевской области преступники оборудовали две нарколаборатории. В частности, помещения были оснащены специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температуры и питания растений минеральными удобрениями. Затем уже готовые соцветия каннабиса правонарушители фасовали для дальнейшей реализации заказчикам.

Во время проведения санкционированных обысков в нарколабораториях полицейские изъяли более 10 кг измельченного каннабиса и около 200 кустов конопли в горшках.

Наркодилеров - четырех человек в возрасте от 28 до 53 лет, задержала полиция.

Ранее в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

 

Источник: korrespondent.net

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