В Австрии арестован российский шпион, ему грозит до десяти лет тюрьмы

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в 28-летнем шпионаже в пользу России, был арестован в ночь на субботу и находится под стражей, сообщает австрийское издание Kleine Zeitung.

Информацию изданию подтвердил прокурор Робер Гольцляйтнер. Арест обусловили вероятностью побега подозреваемого и возможного совершения им преступлений.

Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в понедельник или во вторник.

Вероятному шпиону предъявят обвинения в госизмене, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро. Газета Die Presse со ссылкой на министерство обороны Австрии сообщила, что шпион признал свою вину. В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. МИД РФ выразил протест в связи с заявлением австрийских властей.

Источник: korrespondent.net