В Австрии арестован российский шпион, ему грозит до десяти лет тюрьмы

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в 28-летнем шпионаже в пользу России, был арестован в ночь на субботу и находится под стражей, сообщает австрийское издание Kleine Zeitung.
Информацию изданию подтвердил прокурор Робер Гольцляйтнер. Арест обусловили вероятностью побега подозреваемого и возможного совершения им преступлений.
Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в понедельник или во вторник.
Вероятному шпиону предъявят обвинения в госизмене, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Источник: korrespondent.net
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