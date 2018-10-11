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10. 11. 2018

Макрон и Меркель открыли памятный знак к годовщине окончания Первой мировой

 
Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель отрыли памятный знак в Компьене (Франция) к 100-летию окончания Первой мировой войны, сообщает DW.
 
Макрон и Меркель встретились у города Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия признала себя побежденной и Первая мировая война, которая продолжалась более четырех лет, была закончена.
 
Во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".
 
После церемонии лидеры Франции и Германии направились в Париж, где 70 лидеров стран мира соберутся 11 ноября, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.
 
Напомним, что активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников", сообщается на странице Femen в Facebook. Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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