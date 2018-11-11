Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2018, воскресенье, 02:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
11. 11. 2018

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло


Общее число погибших от лесных пожаров в американском штате Калифорния в данный момент составляет 11 человек, сообщает ABC News Chicago.

Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что в Южной Калифорнии обнаружены тела двух человек.

Напомним, лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.