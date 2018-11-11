Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло



Общее число погибших от лесных пожаров в американском штате Калифорния в данный момент составляет 11 человек, сообщает ABC News Chicago.

Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что в Южной Калифорнии обнаружены тела двух человек.

Напомним, лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net