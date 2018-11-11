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11. 11. 2018

В Ровенской области микроавтобус влетел в бензовоз

 
В Ровненской области в субботу днем, 10 ноября, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 
Авария произошла на трассе Киев – Чоп, неподалеку от села Пустоиванное Радивиловского района. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области микроавтобус влетел в бензовоз




Напомним, ранее в Киеве автомобиль протаранил подземный переход. В Черновицкой области автомобиль столкнулся с телегой, в результате ДТП погиб 35-летний пассажир подводы.

Источник: korrespondent.net

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