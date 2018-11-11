Туск опасается повторения событий начала Первой мировой войны



Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации.



Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны.



"Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск.



По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.



"Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета.



Напомним, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В них примут участие лидеры мировых держав, в том числе президент Украины Петр Порошенко, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.



Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным



По данным СМИ, в рамках визита в Париж Порошенко не планирует встречаться с Путиным.

Источник: korrespondent.net