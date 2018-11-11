Девять человек погибли из-за оползня в Бразилии



В бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу, 10 ноября, в результате оползня погибли девять человек, сообщают местные СМИ.



Еще два человека числятся пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти, но все они получили травмы и были госпитализированы. Точное количество пострадавших пока неизвестно.



Последние два дня в штате идут сильные дожди. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой. В спасательной операции принимают участие около 200 человек.



Напомним, ранее в Италии при оползне погибли четыре человека. В октябре оползень сошел в Одесской области.

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Источник: korrespondent.net