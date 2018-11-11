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11. 11. 2018

Южная Корея подарила КНДР 200 тонн мандаринов


Власти Южной Кореи направили КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из двух тонн деликатесных дикорастущих грибов, сообщают зарубежные СМИ.

Южнокорейский военный самолет с первой партией мандаринов вылетел в Пхеньян. Сеул планирует доставить в Северную Корею 200 тонн мандаринов с помощью четырех таких рейсов.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР. По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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