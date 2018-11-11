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11. 11. 2018

ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit


Европейский Союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit. Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании составило секретный "план Б" на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit. 

9 ноября министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй по вопросу об условиях выхода страны из ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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