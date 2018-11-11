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11. 11. 2018

Планировавшим убить Макрона предъявили обвинения

 
Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинение, сообщает Agence France-Presse.
 
Подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".
 
Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.
 
Напомним, ранее во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Задержанные хотели напасть на политика с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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