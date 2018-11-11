В Конго от Эболы скончались более 200 человек

С июля в Демократической республике Конго от вируса умерли более 200 человек. Такие данные озвучило министерство здравоохранения этой африканской страны на своей странице в Twitter в субботу, 10 ноября.

Речь идет о погибших в провинциях Северное Киву и Итури.

"Ситуация на субботу 10 ноября: в общей сложности зафиксировано 326 случаев заражения Эболой, из которых 291 подтверждены, а 35 считаются вероятными", – говорится в сообщении.

Только за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заболевания и три случая смерти. Общее число умерших достигло 201 человека, при этом у 166 из них наличие вируса подтверждено лабораторными анализами.

Выздоровело 98 заболевших, 47 случаев с подозрениями на Эболу в настоящее время расследуются. С 8 августа вакцинацию прошли 28 303 человека.

Нынешняя вспышка Эболы в Конго – уже десятая. В сентября сообщалось, что от вируса погибли 100 человек.

Ранее в августе стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса Эболы, приводящим к особенно высокой смертности. Отмечалась летальность от 25% до 90%.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях – внутренние и внешние кровотечения.

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Источник: korrespondent.net