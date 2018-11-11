В Германии раскрыли заговор среди военных – СМИ

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии раскрыли группировку заговорщиков среди военнослужащих бундесвера и бойцов спецназа. Как сообщает Focus со ссылкой на представителей полиции, заговорщики планировали убить нескольких политиков.

В числе потенциальных жертв назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. По информации The Daily Mail, среди других жертв – лидер партии Зеленых Клаудия Рот, глава МИД Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. Полный список планируемых жертв пока не опубликован.

В чатах участников группировки обсуждались планы собрать всех неугодных политиков в одном месте в "день Икс" с целью их устранения. Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо. В группе участвовали около 200 человек с неонацистскими взглядами.

Расследованию пытался помешать осведомитель группировки – подполковник военной контрразведки. Он предупреждал заговорщиков о предстоящих обысках и других действиях полиции. Ему уже предъявили обвинения. Рассмотрение дела будет происходить в суде Кельна.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет из немецкой армии были уволены 199 правых экстремистов. Такие данные озвучили в министерстве обороны ФРГ.

Также стало известно, что за последние годы в немецкой армии пропало больше оружия, чем было известно до сих пор.

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Источник: korrespondent.net