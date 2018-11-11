В бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых есть несколько детей детей. Об этом сообщает Globo в воскресенье, 11 ноября.
Сход оползня произошел накануне вечером. Было повреждено девять жилых домов и здание пиццерии. Сотни спасателей и добровольцев тут же приступили к поискам пострадавших. Им удалось спасти 11 человек, при этом еще четверо числятся пропавшими без вести.
Причиной оползня могли стать сильные дожди. Власти накануне предупредили население о грозящей опасности.
Cмотрите фотогалерею: В Бразилии число жертв оползня выросло до 14 человек
Ранее сообщалось о девяти жертвах оползня в Бразилии.
Напомним, в Италии при оползне погибли четыре человека. Он произошел во время ремонта канализации.
В октябре оползень сошел в Одесской области в районе села Санжейка. Его протяженность составляет около километра.
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Источник: korrespondent.net
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