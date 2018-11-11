Киев выразил протест РФ из-за "выборов" в "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России в связи с так называемыми "выборами" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в воскресенье, 11 ноября.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", – говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что результаты этих псевдовыборов не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ", – подчеркнули в МИД.

Также украинские дипломаты выразили возмущение, что Россия проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене.

"Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", – говорится в заявлении.

Кроме того в ведомстве призвали международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Кремль, а также внедрить новые санкции против России и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских "выборов".

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко.

Тогда полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "выборы на Донбассе не противоречат Минским соглашениям". Также он назвал эти псевдовыборы "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Сегодня, 11 ноября, в "ЛДНР" начались "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", несмотря на предупреждения властей Украины не проводить их.

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Источник: korrespondent.net