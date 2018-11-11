В столице Франции Париже в воскресенье, 11 ноября, проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что торжества открылись церемонией у Триумфальной арки в 11:00 по местному времени, что имело символическое значение. Именно 11 ноября 1918 года ровно в 11 часов утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанное в лесу близ города Компьень.

Мероприятие началось с выступления президента Франции Эммануэля Макрона, после чего состоялась военная церемония, а также театрализованное представление.

На церемонию были приглашены более 3400 человек, среди них присутствовали ветераны вооруженных сил Франции, а также стран-союзников.

В общей сложности в Париж прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент США Дональд Трамп, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

По окончании мероприятий у Триумфальной арки высокие гости проследовали в Елисейский дворец. Там запланирован рабочий ланч, в ходе которого лидеры стран и главы делегаций будут общаться друг с другом в неформальной обстановке. После ланча состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ).

Cмотрите фотогалерею: В Париже проходят мероприятия к 100-летию окончания Первой мировой войны

Ранее Эммануэль Макрон и Агела Меркель открыли памятный знак в Компьене к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Также сообщалось, что в Париже полуобнаженная активистка Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа. На теле женщины были видны надписи на английском: "Fake Peace maker".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net