Полторак: За взрывы на складах наказали 75 военных

Более 75 военнослужащих привлечены к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов за последние три года. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу, опубликованном в воскресенье, 11 ноября.

По его словам, после увольнений и расследований в настоящее время вдобавок к недостатку средств для охраны режимных объектов появилась и проблема нехватки кадров, которые бы согласились взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

"Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. При современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - добавил министр.

По словам Полторака, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должно было быть закрыто из-за проблем с финансированием, а восстановление их всех - "это безумные деньги".

Ранее Полторак сообщил, что по фактам взрывов на складах 6 арсенала под Ичней к ответственности были привлечены 65 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net