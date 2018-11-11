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11. 11. 2018

Путин и Трамп договорились о встрече на саммите G20 - Песков

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс в воскресенье, 11 ноября.

Песков, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины, сказал: "Да. Условились увидеться там".

Напомним, Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже 11 ноября. В то же время пресс-секретарь российского президента сообщил, что главы государств поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции, но возможности пообщаться не было.

У Путина уточнили планы по встречам с Трампом

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Источник: korrespondent.net

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