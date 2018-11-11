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11. 11. 2018

Порошенко, Меркель и Макрон обсуждают "выборы" в "ЛДНР"

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщил пресс-секретарь главы Украины государства Святослав Цеголко.

По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции обсуждают "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России.

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Источник: korrespondent.net

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