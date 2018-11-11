В "ЛДНР" завершилось голосование на "выборах"

"Избирательные участки" на "выборах" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" завершили свою работу в 20:00. Об этом в воскресенье, 11 ноября, пишет Life.

Сепаратисты сообщают, что голосование прошло без значительных нарушений. В "ЛНР" и "ДНР" приступили к подсчету голосов. Ожидается, что первые итоги "выборов" будут подведены ночью в понедельник, 12 ноября.

Как пишет ТАСС, по состоянию на 18:00 "явка" "избирателей" составляла 72,5% в "ЛНР" и 76,2% - в "ДНР".

Напомним, утром 11 ноября в "республиках" началось "голосование" на "выборах", несмотря на призывы Киева не делать этого. Сепаратисты объявили о решении провести "выборы" сразу после гибели главы "ДНР" Александра Захарченко.

В "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что "выборы" не противоречат минским соглашениям.

О непризнании выборов в "ЛДНР" заявили в НАТО. кроме этого, Киев выразил категорический протест РФ из-за "выборов".

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Источник: korrespondent.net