Сотни людей в воскресенье, 11 ноября, вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом сообщает CNN.

Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру "малыша Трампа". .

Cмотрите фотогалерею: В Париже прошла акция протеста против Трампа

Как известно, американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net