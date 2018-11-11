Сотни людей в воскресенье, 11 ноября, вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом сообщает CNN.
Акция проходит на площади Республики во французской столице.
Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру "малыша Трампа". .
Cмотрите фотогалерею: В Париже прошла акция протеста против Трампа
Как известно, американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
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Источник: korrespondent.net
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