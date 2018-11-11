Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2018, воскресенье, 22:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
11. 11. 2018

В Париже прошла акция протеста против Трампа

Сотни людей в воскресенье, 11 ноября, вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом сообщает CNN.

Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру "малыша Трампа". .

Cмотрите фотогалерею: В Париже прошла акция протеста против Трампа

Как известно, американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.