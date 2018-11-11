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11. 11. 2018

В Варшаве прошел многотысячный марш

В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Событие началась речью президента Анджея Дуды.

Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.

Cмотрите фотогалерею: В Варшаве прошел многотысячный марш

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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