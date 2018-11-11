В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.
Событие началась речью президента Анджея Дуды.
Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.
Cмотрите фотогалерею: В Варшаве прошел многотысячный марш
Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Украинцев в Польше предупредили о готовящихся провокациях
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby