В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Событие началась речью президента Анджея Дуды.

Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.

Cмотрите фотогалерею: В Варшаве прошел многотысячный марш

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Украинцев в Польше предупредили о готовящихся провокациях

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net