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11. 11. 2018

В Румынии авто влетело в людей в торговом центре

В Румынии в городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает AP.

В полиции сообщают, что сначала 20-летний водитель нанес ножевые ранения другому мужчине. Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.

В крови водителя обнаружили алкоголь.

Ранее во Франции неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей.

Также сообщалось, что в Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу.

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Источник: korrespondent.net

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