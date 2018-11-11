Антон Чивчалов. Религия самозарождения

Посмотрите на клетку живого организма. Это настоящий город: в нем есть правительство, электростанции, транспортная инфраструктура, гигантская информационная библиотека с функцией самокопирования, системы переработки мусора, защитные сооружения. Именно такая клетка, по мнению некоторых ученых, возникла в результате случайного самозарождения из мокрого места.

Несколько комочков грязи слиплись и – бум – появилась вот такая конструкция. Эти комочки не могли эволюционировать и постепенно усложняться (потому что неживые), они должны были быстро и одномоментно поприлипать друг к другу под воздействием простых механических процессов либо, как вариант, эволюционировать из мифической протоклетки, которую никто никогда не видел.

Только представьте, что одна-единственная яйцеклетка человека содержит информацию о ВСЁМ человеке. В том числе о его мозге, который является самым сложным объектом во Вселенной. Даже одна клетка комнатной мухи описывает строение мозга мухи, который обрабатывает сто кадров в секунду и определяет препятствие на лету за несколько миллисекунд. Как ЭТО могло самозародиться?

Да, клетки человека и мухи не самозарождались, а якобы развились из более простых. Но дело в том, что самые простые клетки не намного проще самых сложных. Все они устроены и работают примерно одинаково. Во всех клетках, даже самых простых безъядерных прокариотах, есть ДНК и механизм ее репликации.

Дарвин не знал о строении клетки, потому что тогда не было достаточно мощных микроскопов. Он исходил из того, что клетки лишь немногим сложнее неживой материи. Другими словами, лишь чуть более сложный кусочек грязи. Поэтому он не видел тут проблемы и не занимался этим вопросом. Теория эволюции рассматривает все то, что было потом.

Но если клетка не могла самозародиться без участия разума, то обсуждать всю дальнейшую эволюцию просто нет смысла. Занялся бы Дарвин своей теорией, если бы не верил в самозарождение? Ведь ее единственный смысл – объяснить все без Творца. Если это объяснение не может убрать Творца на шаге 1, то рано переходить к шагу 2.

Когда микроскопы таки появились, оказалось, что самую простую живую материю от самой сложной неживой материей отделяет пропасть. Тогда появились ученые вроде Опарина, которым пришлось поставить жутковатый эксперимент над логикой. Логика не выдержала издевательств и с тех пор находится в коме. Я хорошо помню фразу из учебника по биологии за шестой класс. Примерная цитата: «Самозарождение живой материи невозможно (доказано Луи Пастером), но самая первая живая клетка могла произойти только в результате самозарождения, потому что нет никаких других объяснений».

Невозможно, но так и было! И решительно никаких объяснений нет и быть не может, что ж поделать, мы не виноваты, поэтому просто будем верить… Или мы не хотим видеть другие объяснения? Не хотим даже смотреть в их сторону, потому что они несовместимы с нашей идеологией? И мы называем себя беспристрастными и объективными людьми науки?

Тогда, в 12 лет, я благополучно проглотил эту нехитрую аргументацию – ведь это говорят взрослые дяди. Но немного позже я задумался. Да, я не видел, как кто-либо создавал первую клетку. Также я не видел, как она самозарождалась. Никто ничего не видел, мы все в равных условиях. Но вот перед нами два теоретических объяснения: 1) клетку создал разумный конструктор; 2) клетка появилась сама собой из неживой материи в результате неизвестных процессов. (Перенос клетки из космоса не является третьим вариантом, потому что не решает проблему ее появления – это все так же или творение, или самозарождение.)

Первое объяснение мне кажется гораздо убедительнее и разумнее. Оно также научно – его придерживаются многие ученые. Кроме того, при прочих равных условиях простое объяснение всегда предпочтительнее сложного. Не нужно искусственно создавать сложность без необходимости.

Только вера, причем сильная, практически слепая, может заставить человека думать: невозможно, необъяснимо, но это так. Это в точности как у Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Такая вера сильнее веры в традиционной религии, потому что традиционный верующий не считает Создателя чем-то необъяснимым – а приверженец самозарождения его таковым считает. Традиционный верующий, найдя Создателя, находит логику и здравый смысл; верующий в Самозарождение переживает разрыв с логикой и когнитивный диссонанс, потому что эта вера нарушает свои же собственные установки.

Эволюционисты сами не стесняются говорить о своей вере, но они делают это на политкорректном новоязе. Вот что сказано на сайте Национального научного фонда при правительстве США: «Хотя рабочая версия протоклетки никогда не была получена в лабораторных условиях, эта цель выглядит вполне достижимой». Вполне кредо веры, не правда ли? Это ровно то же, что сказать: «Хотя мы не видели протоклетку, мы в нее верим». А разумный конструктор не «выглядит вполне достижимым»? Ни в коем случае, ибо ненаучно.

В статье Irene A. Chen из журнала Science, посвященной протоклеткам и самозарождению, говорится: «Мы предполагаем, что аналогичный процесс происходил в ранней эволюции». За свои предположения Irene A. Chen получила премию как лучший молодой ученый. Традиционных верующих за их предположения клеймят фанатиками и невеждами.

А вот как протоклетка определяется в «Англо-русском толковом словаре генетических терминов»: «гипотетический первичный организм». Я так понимаю, что гипотеза – это политкорректный синоним мифа. Всемирный потоп – он мифический, а протоклетка – она гипотетическая. Не наоборот, не путайте. Ученые смеются над одними мифами, но свято верят в другие. Мифы для них разделены на две группы: свои и чужие. В точности как у политиков.

Самозарождение и эволюция – это полноценная мировая религия. Она имеет все формальные признаки религии: вера в сверхъестественное (т.е. не объяснимое с позиций известной науки); мифология; неизвестные, но могущественные силы, творящие вселенную и людей; священные писания; непререкаемая официальная система догматов; даже нормы морали и этики (эгоцентризм, «живем только раз» и т.п.). Пожалуй, у этой религии не меньше последователей (воцерковленных и не очень), чем у христианства, ислама или буддизма.

Всякая религия имеет право на существование, как гласит Конституция. Религии не надо стесняться, пытаться ее замаскировать или залакировать. Религия основана на вере – естественной потребности человека. Но, выбирая религию, нужно помнить: она должна делать своих последователей лучше. Иначе зачем она нужна?

Антон Чивчалов. Библейский уголок

Источник: krynica.info