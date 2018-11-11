Порошенко провел встречу с Трампом в Париже

В Париже состоялась короткая встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства рассказал журналистам, сообщает Укринформ в воскресенье, 11 ноября.
По его словам, встреча состоялась на полях Парижского форума во имя мира.
"По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко.
По словам президента, в целом на протяжении визита в Париж он провел порядка 40 двусторонних встреч.
Напомним, в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В них принимают участие около 70 делегаций и лидеров государств.
Также сообщалось, что Порошенко в Париже провел трехсторонние переговоры с лидерами Франции и Германии.
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Источник: korrespondent.net
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