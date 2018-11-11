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11. 11. 2018

СМИ опубликовали последние слова убитого журналиста Хашукджи

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Их телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман, пишет в воскресенье, 11 ноября, Лента.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - приводятся выдержки из аудиозаписи.

По словам турецкого репортера, на попавшей в его распоряжение аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Караман добавил, что издание Daily Sabah вскоре опубликует расшифровку аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Как сообщалось, Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Джамаля Хашукджи.

В Турции сообщили подробности убийства Хашукджи

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Источник: korrespondent.net

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