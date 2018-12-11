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12. 11. 2018

Порошенко в Париже обсудил освобождение украинцев

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопрос о немедленном возвращении к переговорам об обмене и освобождении украинских граждан, которые незаконно удерживаются в РФ и на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

"Был поднят вопрос об освобождении политических заключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном Крыму, и срочном возвращении к обмену наших героев, в том числе тех, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе", − рассказал Порошенко журналистам в Париже.

По его словам, во время трехсторонней встречи была отмечена твердая позиция по осуждению фейковых выборов на Донбассе и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Президент также добавил, что обсуждался вопрос продвижения предложений Украины о введении миротворцев на Донбасс.

Напомним, Порошенко прибыл в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. 

Во время рабочего визита он провел порядка 40 двусторонних встреч, в частности, провел короткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: korrespondent.net

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