Израиль провел военную операцию в секторе Газа

В ходе операции израильских военных на юге сектора Газа погибли шестеро палестинцев. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

Отмечается, что личности погибших медики пока не раскрывают, но, по данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные боевики движения ХАМАС.

Палестинцы утверждают, что израильская диверсионная группа, проникшая на территорию анклава, ликвидировала полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, но была обнаружена и вступила в бой, в ходе которого были убиты еще несколько палестинцев.

Израильские военные признают, что проводили операцию в секторе Газа, которая переросла в перестрелку с боевиками.

"Все солдаты вернулись в Израиль", − написал в Twitter один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

На израильскую операцию палестинцы ответили ракетными обстрелами юга Израиля, где несколько раз срабатывали сирены тревоги. Военные сообщили о пуске по меньшей мере двух реактивных снарядов, которые они перехватили их с помощью установок Железный купол.

Напомним, в конце октября в результате столкновений вдоль границы сектора Газа с Израилем погибли четверо палестинцев, еще минимум 50 человек получили ранения.

Протесты в анклаве обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Источник: korrespondent.net