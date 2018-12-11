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12. 11. 2018

Нетаньяху скоратил визит во Францию из-за ситуации на границе Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно покидает Францию из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Причиной отъезда стала перестрелка израильских военных с палестинскими боевиками на юге анклава и возобновление ракетных обстрелов приграничных районов Израиля.

"Из-за ситуации в сфере безопасности на юге страны премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль", − указано в пресс-релизе.

Напомним, ранее Нетаньяху прибыл в Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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