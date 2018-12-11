США накажут причастных к смерти саудовского журналиста − Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты привлекут к ответственности всех, кто имеет отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило агентство Интерфакс.

В телефонной беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности всех, кто причастен к убийству Хашкаджи и "Саудовская Аравия должна поступить таким же образом".

Отмечается, что госсекретарь также коснулся ситуации в Йемене и "повторил призывы США к прекращению боевых действий и к тому, чтобы все стороны сели за стол переговоров о мирном урегулировании конфликта под руководством специального посланника ООН".

Напомним, об исчезновении Хашкаджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и пропал без вести. Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней. В Турции полагают, что расчлененное тело Хашкаджи растворили в кислоте. СМИ опубликовали последние слова убитого журналиста Хашукджи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net