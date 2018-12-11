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12. 11. 2018

КНДР и Южная Корея начали снос пограничных постов

Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами.

Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками.

Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по десять погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным Yonhap, КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея − порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.

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Источник: korrespondent.net

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