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12. 11. 2018

В Белом доме уточнили, что Трамп обсудил в Париже

Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, российским президентом Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами", − отметила Сандерс.

Она указала, что лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности − ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.

"У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", − подчеркнула она.

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Источник: korrespondent.net

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