Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 07:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
12. 11. 2018

Жертвами пожара в Калифорнии стали 29 человек

В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 29 человек и 228 пропали без вести. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил телеканал KRON4.

Отмечается, что более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой.

Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Власти заявили об эвакуации 50 тысяч человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.