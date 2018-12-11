Жертвами пожара в Калифорнии стали 29 человек

В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 29 человек и 228 пропали без вести. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил телеканал KRON4.

Отмечается, что более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой.

Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Власти заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net