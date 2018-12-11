Японка убила военнослужащего США, который решил ее бросить

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Екоте. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила телекомпания NHK.
Отмечается, что инцидент произошел 9 ноября. Тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире.
Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться. Она утверждает, что решила убить его и себя.
За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше.
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Источник: korrespondent.net
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