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12. 11. 2018

Японка убила военнослужащего США, который решил ее бросить

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Екоте. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила телекомпания NHK.

Отмечается, что инцидент произошел 9 ноября. Тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире.

Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться. Она утверждает, что решила убить его и себя.

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше.

 
Вскрытие показало, что сержант-майор умер от потери крови.


 

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Источник: korrespondent.net

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