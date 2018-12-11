В Израиле засекли пуски 17 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли с вечера 11 ноября пуски 17 ракет из сектора Газа и перехватили три из нихю Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Обстрелы начались после перестрелки на территории анклава,в которой погибли шесть палестинских боевиков и один израильский офицер.

"По состоянию на 05.15 зафиксированы 17 пусков из сектора Газа по Израилю. Система ПВО Железный купол перехватила три из них", − отметили израильские военные.

Опасаясь новых нападений со стороны боевиков, израильские военные предприняли ряд мер предосторожности, включая приостановку железнодорожного сообщения на ветке вдоль границы сектора Газа.

По данным палестинской стороны, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне израильский спецназ проник на территорию анклава на гражданском автомобиле и ликвидировал в районе города Хан-Юнис полевого командира местных боевиков.

Когда израильтяне были обнаружены и столкнулись с превосходящими силами противника, они вызвали авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.

Из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

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Источник: korrespondent.net