Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 10:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
12. 11. 2018

В Китае при взрыве на фабрике погибли шесть человек

В провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, прогремел взрыв на фабрике, в результате которого шесть человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

Взрыв прогремел около 10 утра по местному времени (6.00 по киевскому времени) на складе фабрики Хуэйфэн.

Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в помещении склада на момент взрыва.
Как сообщалось, на выходных прогремел взрыв на военной базе в Турции: там получили ранения не менее 25 человек. Днем ранее при взрыве на заводе пиротехники на юге Италии один человек погиб, еще двое пострадали. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.