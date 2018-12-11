На Донбассе за сутки семь обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки подразделения сепаратистов семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 12 ноября.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

Велся прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность велась у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение БМП.

"С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара", – добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще двое получили ранения.

Напомним, за сутки 10 ноября на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Три раза применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.Тогда погибли два бойца ВСУ и еще два были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net