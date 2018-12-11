На шахте в Днепропетровской области погиб горняк

В Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса был смертельно травмирован горняк. Об этом вечером в воскресенье, 11 ноября, сообщило Радио Свобода.

Отмечается, что несчастный случай произошел с горняком Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

"Горняка прижало емкостью для горной массы при ее транспортировке. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Медики констатировали смерть пострадавшего", – говорится в сообщении.

На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.

На прошлой неделе в Александровском районе Донецкой области на шахте Свято-Покровская погиб работник. Мужчина упал в ствол шахты глубиной 320 м и от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте.

Ранее на шахте Тошковская госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области погиб шахтер в результате обвала породы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net