Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Николаеве на улице Степовой в церкви евангельских христиан-баптистов Благодать Божья произошел пожар на площади 120 квадратных метров.

Как сообщает региональное управление ГСЧС, существовала угроза распространения огня на все здание. На место происшествия были стянуты дополнительные силы спасателей.

"Всего к ликвидации пожара было привлечено 11 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также на месте работали аварийные бригады ОАО Николаевоблэнерго, МКП Николаевводоканал, экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции", – говорится в сообщении.

Пожар тушили более двух часов и был ликвидирован в 19:10. Причина возгорания устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве произошел пожар в церкви

Ранее в селе Белогородка под Киевом произошел пожар на автомобильной заправке. Пластиковая бочка, в которой хранилось дизельное топливо, расплавилась от огня и потоки горючего вылились на проезжую часть.

Также сообщалось о крупном пожаре на маслоперерабатывающем заводе под Одессой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net