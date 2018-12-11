В Перу в ДТП погибла половина футбольной команды

В Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли шесть подростков и один взрослый. Об этом сообщает местное издание El Comercio. Автобус перевозил юношескую футбольную команду.

По информации МВД страны, транспортное средство, в котором находились спортсмены 13-14 лет, упало в ущелье глубиной 30 м.

На месте погибли шесть футболистов и водитель. Еще 11 человек получили ранения, из них 10 - несовершеннолетние. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на выходных в Киеве случилось сразу два ДТП, в которых автомобили попадали в подземные пешеходные переходы. В первом случае легковой Renault врезался в надстройку пешеходного перехода, пролетел ее насквозь и остановился о столб с другой стороны конструкции. Во втором кроссовер Mazda слетел под землю по ступеням перехода. В результате аварии оказался пробит бензобак и топливо разлилось по переходу. В обоих случаях обошлось без жертв.

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Источник: korrespondent.net