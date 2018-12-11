Установлены все железнодорожные опоры Крымского моста

Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию. На сегодняшний день готовы все 307 конструкций, сообщает Интерфакс в понедельник, 12 ноября.

Ж/д опоры примут на себя пролетные строения, – 160 тысяч тонн металлоконструкций. Установка пролетов идет на всех морских и сухопутных участках стройки. Суммарно на восьми строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы. Это почти четверть от общей длины железнодорожных путей через Керченский пролив.

"На сухопутные опоры собранные на стендах пролеты ставятся кранами, на морские – надвигаются домкратами продольным и поперечным способами. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги: на данный момент уложено более 9 из 38 км рельсошпальной решетки", – говорится в сообщении.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года на мосту завершат устройство верхнего строения пути.

Напомним, в июле нынешнего года на Крымском мосту уложили первые рельсы. По расчетным данным пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 км/ч. Скорость грузовых поездов – до 80 км/ч. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7,1 тыс. тонн.

Планируется, что железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 года.

Как сообщалось, 16 мая открылось движение легковых машин и общественного транспорта по Крымскому мосту. Грузовики запустили в октябре текущего года.

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Источник: korrespondent.net