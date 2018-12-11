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12. 11. 2018

На турецком курорте пронеслись смерчи

В море у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает CNN Turk.

За стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус.

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, его увезли на скорой. Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.

Ранее в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо.

Также сообщалось о торнадо в Австралии. Смерч повредил дома, уничтожил урожай.

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Источник: korrespondent.net

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