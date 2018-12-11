В Полтавской области повалили памятник Ленину

В селе Крупнодеринцы Оржицкого района Полтавской области в ночь на 11 ноября неизвестные повалили памятник Ленину, который местные жители отказывались демонтировать добровольно. Об этом сообщает Левый берег.

Отмечается, что бюст повалили вместе с постаментом, но не разбили, "возможно, потому, что он оказался слишком крепким". Кто это сделал, пока не известно.

"Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону в декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки в местного населения и депутатов", – говорится в сообщении.

Разъяснительная работа, которая проводилась с жителями и главой сельского совета, результатов не дала.

"Оржицкий отдел полиции в свою очередь, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА)", – пишет издание.

Напомним, в феврале директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. В стране переименовали около тысячи населенных пунктов и демонтировали почти все памятники Ленину.

Как известно, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты народными депутатами на заседании Верховной Рады большинством голосов.

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Источник: korrespondent.net